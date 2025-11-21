Пожары из-за курения унесли жизни 27 человек в Новосибирской области

Всего за 10 месяцев в регионе произошло свыше 3,5 тысячи возгораний по этой причине. Из них 274 пожара случилось по вине курильщиков, 27 человек на них погибло, ещё одиннадцать пострадали.
Спасатели настоятельно призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Курить рекомендуется только в специально отведённых местах, всегда полностью гасить сигареты и ни в коем случае не бросать окурки с балконов. Важной мерой защиты является установка автономного дымового извещателя, который способен своевременно оповестить о задымлении.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что несколько поездов, следующих через Новосибирск, задержались из-за пожара на Транссибе.