Выпускник ОмГУ возглавил Ижевский государственный технический университет

Выпускник Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Михаил Писарев назначен ректором Ижевского государственного технического университета. Михаил Олегович окончил ОмГУ в 2004 году по специальности «Фундаментальная радиофизика и физическая электроника».
Его профессиональная карьера началась в 1999 году с должности лаборанта-программиста. За время работы он прошёл путь от ведущего специалиста до директора Проектно-конструкторского института Томского политеха, а затем руководил Передовой инженерной школой и направлением технологического развития Тюменского государственного университета.
Михаил Писарев является автором 45 научных публикаций в области разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений. Его назначение подтверждает высокое качество фундаментального образования, которое дает Омский государственный университет, и демонстрирует успешность выпускников вуза на ключевых позициях в системе высшего образования страны.
