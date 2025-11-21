Выпускник ОмГУ возглавил Ижевский государственный технический университет

Его профессиональная карьера началась в 1999 году с должности лаборанта-программиста. За время работы он прошёл путь от ведущего специалиста до директора Проектно-конструкторского института Томского политеха, а затем руководил Передовой инженерной школой и направлением технологического развития Тюменского государственного университета.