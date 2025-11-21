Российские военные ликвидировали разведывательный беспилотный аппарат Shark Вооружённых сил Украины на красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», который прикрывал продвижение группировки войск «Центр».
«Расчёт зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” мотострелкового соединения группировки войск “Центр”, прикрывая продвижение войск на красноармейском направлении, уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат самолётного типа Shark формирований ВСУ», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военные РФ своевременно зафиксировали приближение дрона на удалении свыше восьми километров и высоте около 1,7 километра. Целл выявляли радиолокационные средства комплекса, БПЛА ликвидировали зенитной управляемой ракетой.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Кроме того, он заявил, что российские военные взяли под контроль свыше 80 процентов Волчанска в Харьковской области и 70 процентов Красноармейска в Донецкой народной республике.