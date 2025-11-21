Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЗРК «Тор-М2» уничтожил дрон ВСУ Shark на красноармейском участке

Расчёт зенитного ракетного комплекса прикрывал продвижение группировки войск «Центр».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали разведывательный беспилотный аппарат Shark Вооружённых сил Украины на красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», который прикрывал продвижение группировки войск «Центр».

«Расчёт зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” мотострелкового соединения группировки войск “Центр”, прикрывая продвижение войск на красноармейском направлении, уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат самолётного типа Shark формирований ВСУ», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военные РФ своевременно зафиксировали приближение дрона на удалении свыше восьми километров и высоте около 1,7 километра. Целл выявляли радиолокационные средства комплекса, БПЛА ликвидировали зенитной управляемой ракетой.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Кроме того, он заявил, что российские военные взяли под контроль свыше 80 процентов Волчанска в Харьковской области и 70 процентов Красноармейска в Донецкой народной республике.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше