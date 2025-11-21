Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Илимском районе ограничили движение транспорта

Ограничения распространяются на региональной автодороге с 70 по 245 километр.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Илимском районе ограничили движение транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— В связи с неудовлетворительным состоянием транспортно-эксплуатационного состояния дороги ограничено движение для большегрузов и автобусов, — уточнили в пресс-службе полиции.

Ограничения распространяются на региональной автодороге «Братск — Усть-Илимск» с 70 по 245 километр. На месте работают экипажи ДПС и дорожные службы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе задержали пять поездов из-за схода вагонов. С рельсов сошли локомотив грузового поезда и восемь вагонов с углем.