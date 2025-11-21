В Усть-Илимском районе ограничили движение транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— В связи с неудовлетворительным состоянием транспортно-эксплуатационного состояния дороги ограничено движение для большегрузов и автобусов, — уточнили в пресс-службе полиции.
Ограничения распространяются на региональной автодороге «Братск — Усть-Илимск» с 70 по 245 километр. На месте работают экипажи ДПС и дорожные службы.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе задержали пять поездов из-за схода вагонов. С рельсов сошли локомотив грузового поезда и восемь вагонов с углем.