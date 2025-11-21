Омича поймали с фальшивыми правами, которые он заказал в интернете

В Кировском округе инспекторы ДПС поймали водителя автомобиля «Тойота Пробокс», который ездил по фальшивым правам. Настоящие права у 44-летнего мужчины были ранее изъяты за нарушения.
При проверке водителя и его документов, у инспекторов ДПС, несших службу на территории СНТ «Иртышские зори», возникли сомнения в подлинности водительских прав автолюбителя. Фотография на сильно изношенной карточке не соответствовала внешности 44-летнего мужчины, предъявившего документ. Омич был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции для установления личности.
Результаты проверки по дактилоскопической информационно-поисковой системе показали, что задержанный не является тем лицом, на чье имя было выдано водительское удостоверение. После этого сельчанин признался, что был лишен водительских прав и купил поддельное водительское удостоверение в интернете.
Теперь по факту использования поддельного водительского удостоверения на омича возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.