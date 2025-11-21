Омича поймали с фальшивыми правами, которые он заказал в интернете

При проверке водителя и его документов, у инспекторов ДПС, несших службу на территории СНТ «Иртышские зори», возникли сомнения в подлинности водительских прав автолюбителя. Фотография на сильно изношенной карточке не соответствовала внешности 44-летнего мужчины, предъявившего документ. Омич был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции для установления личности.