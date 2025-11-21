Украинцев начали штрафовать за газовые нарушения на крупные суммы

По данным источника, газовые компании начисляют дополнительные платежи за ряд нарушений, и в некоторых случаях они могут достигать сотен тысяч гривен. Однако под «штрафом» на самом деле понимается не штраф в привычном понимании, а доначисление объёмов газа.