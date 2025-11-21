Украинцев начали штрафовать на крупные суммы за «газовые нарушения». Об этом сообщает Obozrevatel в Telegram-канале.
По данным источника, газовые компании начисляют дополнительные платежи за ряд нарушений, и в некоторых случаях они могут достигать сотен тысяч гривен. Однако под «штрафом» на самом деле понимается не штраф в привычном понимании, а доначисление объёмов газа.
«Если экспертиза выявляет нарушения, газовики вправе доначислить сумму в квитанциях, как будто потребитель фактически использовал газ, который счётчик не зафиксировал», — объясняет издание.
Ранее член профильного комитета Верховной рады Сергей Нагорняк рассказал, что Украине требуется более €2,5 млрд для покупки 5,5 млн куб. м газа на отопительный сезон. Он добавил, что «Нафтогаз» ведет активный поиск финансирования по всему миру.
В конце прошлого года также стало известно, что нелегитимный киевский лидер Владимир Зеленский поднял украинцам тариф на газ с Нового года в 4 раза.