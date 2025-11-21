Поможет ли смена имени очистить кредитную историю в Казахстане

Когда казахстанцы допускают просрочки по займам, это отражается на их кредитной истории. Плохая история заемщика может повлиять на условия кредитования, включая более высокие проценты и короткие сроки, или даже отказ в займе. Надёжность заемщика оценивается по его кредитной истории, отражающей, как он ранее обслуживал свои обязательства.
Среди казахстанцев существует теория о «черном списке» заемщиков, которым отказывают в кредитах после попадания в него. Однако в Государственном кредитном бюро (ГКБ) отметили, что подобный список не предусмотрен законодательством РК о кредитных бюро, и предоставить комментарии по этому вопросу невозможно.
Смена имени и фамилии не «обнуляет» кредитную историю, так как граждан РК идентифицируют по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН). Важно тщательно рассчитывать свои финансовые возможности перед оформлением кредитов или рассрочек.
Информация о просрочках отражается в кредитном отчете в течение 5 лет после получения последней информации (если в течение этого времени у заемщика не было других займов).
Кредитный рейтинг или скоринг — это инструмент оценки платежеспособности, рассчитываемый на основании различных показателей. Кредитные бюро и поставщики информации самостоятельно рассчитывают кредитный скоринг, не раскрывая свои методики. Однако можно узнать свой кредитный рейтинг.
Для улучшения кредитной истории перед оформлением крупного займа важно корректно и дисциплинированно выполнять договорные обязательства перед кредитными организациями, избегая просрочек и вовремя оплачивая кредиты. Проверить кредитную историю можно через приложение eGov Mobile или личный кабинет на сайте id.mkb.kz.
Скоро в Казахстане усложнится оформление кредитов, так как банки будут тщательно оценивать заемщиков, проверяя их кредитную историю, долговую нагрузку и образование.