Поможет ли смена имени очистить кредитную историю в Казахстане

Когда казахстанцы допускают просрочки по займам, это отражается на их кредитной истории. Плохая история заемщика может повлиять на условия кредитования, включая более высокие проценты и короткие сроки, или даже отказ в займе. Надёжность заемщика оценивается по его кредитной истории, отражающей, как он ранее обслуживал свои обязательства.