Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поможет ли смена имени очистить кредитную историю в Казахстане

Кредитная история заемщика отражает его дисциплинированность и надежность. Она также влияет на одобрение и условия по ипотеке и другим кредитам. Как казахстанцы могут ее улучшить, читайте на NUR.KZ.

Когда казахстанцы допускают просрочки по займам, это отражается на их кредитной истории. Плохая история заемщика может повлиять на условия кредитования, включая более высокие проценты и короткие сроки, или даже отказ в займе. Надёжность заемщика оценивается по его кредитной истории, отражающей, как он ранее обслуживал свои обязательства.

Среди казахстанцев существует теория о «черном списке» заемщиков, которым отказывают в кредитах после попадания в него. Однако в Государственном кредитном бюро (ГКБ) отметили, что подобный список не предусмотрен законодательством РК о кредитных бюро, и предоставить комментарии по этому вопросу невозможно.

Смена имени и фамилии не «обнуляет» кредитную историю, так как граждан РК идентифицируют по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН). Важно тщательно рассчитывать свои финансовые возможности перед оформлением кредитов или рассрочек.

Информация о просрочках отражается в кредитном отчете в течение 5 лет после получения последней информации (если в течение этого времени у заемщика не было других займов).

Кредитный рейтинг или скоринг — это инструмент оценки платежеспособности, рассчитываемый на основании различных показателей. Кредитные бюро и поставщики информации самостоятельно рассчитывают кредитный скоринг, не раскрывая свои методики. Однако можно узнать свой кредитный рейтинг.

Для улучшения кредитной истории перед оформлением крупного займа важно корректно и дисциплинированно выполнять договорные обязательства перед кредитными организациями, избегая просрочек и вовремя оплачивая кредиты. Проверить кредитную историю можно через приложение eGov Mobile или личный кабинет на сайте id.mkb.kz.

Скоро в Казахстане усложнится оформление кредитов, так как банки будут тщательно оценивать заемщиков, проверяя их кредитную историю, долговую нагрузку и образование.