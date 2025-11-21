Суд приговорил жителя Камчатки к 18 годам за подготовку терактов против военных

Суд приговорил 37-летнего жителя Камчатского края к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов против российских военнослужащих. Также он признан виновным в участии в деятельности террористической организации, информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю.