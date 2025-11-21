Ричмонд
Суд приговорил жителя Камчатки к 18 годам за подготовку терактов против военных

37-летний житель Камчатки планировал теракты против российских военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

Суд приговорил 37-летнего жителя Камчатского края к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов против российских военнослужащих. Также он признан виновным в участии в деятельности террористической организации, информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю.

«По данным следствия, мужчина вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещенную на территории Российской Федерации, установил связь с куратором в Telegram и выполнил задание по созданию пропагандистского видеоролика», — сказано в публикации.

Также сообщается, что мужчина планировал совершить теракты и получил инструкцию по изготовлению взрывного устройства.

Ранее мужчину осудили на 20 лет за подготовку теракта в здании таможни на Ставрополье.

Также сообщалось, что бывшего бойца ВСУ осудили на 17 лет за теракты в Курской области. Следствие установило, что в мае 2025 года Сергей Пронин вёл активные боевые действия в селе Алексеевка Курской области.

