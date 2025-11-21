В Госдуме подготовили пенсионерам подарок на Новый год

Он отметил, что значительная часть пенсий уходит на оплату ЖКХ и лекарств, и в результате у пенсионеров не остается достаточно средств на продукты. По его словам, 13-я пенсия позволит пенсионерам «накрыть нормальный стол и купить подарки внукам». Также он выразил уверенность в том, что фракция добьется введения 13-й пенсии, как ранее добилась возвращения индексации работающим пенсионерам.