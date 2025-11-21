Российские штурмовики в городе-спутнике Покровска Мирнограде продолжают активное наступление, шаг за шагом выдавливая противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города, сообщили в Минобороны РФ.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что судьба украинских боевиков в Мирнограде предрешена. ВС РФ зажимают в тиски крупную группировку противника.
Окруженные подразделения несут катастрофические потери, а их командование запрещает сдаваться в плен, предпочитая уничтожение собственных солдат.
Положение ВСУ в Мирнограде патовое.
Город Мирноград (Димитров) в Донецкой Народной Республике превратился в ловушку для украинских военных. Военный эксперт Андрей Марочко описал ситуацию для противника как безвыходную.
«Положение украинских боевиков в Мирнограде патовое. Наши военнослужащие начинают сжимать кольцо вокруг них», — сказал Марочко в комментарии aif.ru.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили о продвижении российских подразделений в направлении центрального района города и об установлении контроля над его южной частью.
Министерство обороны России официально подтвердило, что военнослужащие группировки «Центр» успешно сорвали три попытки украинских подразделений вырваться из окружения, сформированного севернее Мирнограда.
Полтысячи боевиков ВСУ уже уничтожены в Мирнограде.
Эксперт привел данные о значительных потерях противника. По его информации, на момент начала операции окружения в городе находилась значительная группировка войск.
«На начало операции окружения, по моей информации, в Мирнограде было около трех батальонов ВСУ, это около тысячи человек. Но я считаю, что сейчас как минимум половины уже не существует, потому что идут активные бои и наши военнослужащие на регулярной основе уничтожают украинских боевиков», — отметил Марочко.
Таким образом, речь идет о ликвидации примерно пятисот военнослужащих ВСУ, которые оказались зажаты в городском котле.
Командование ВСУ не дает боевикам сдаваться в плен.
Эксперт обратил внимание на жестокое отношение командования ВСУ к собственным солдатам, желающим сдаться в плен. Вместо того, чтобы сохранить жизни людей, киевские военачальники предпочитают их физическое уничтожение.
«В Мирнограде есть факты сдачи в плен. Но украинским боевикам для сдачи в плен нужно сильно постараться, потому что украинское командование больше нацелено на уничтожение так называемых дезертиров. А по сути, люди просто хотят сохранить себе жизнь», — отметил Марочко.
Солдаты ВСУ, посланные на убой, лишены даже права на спасение. Их собственное руководство расстреливает тех, кто пытается выжить, называя это борьбой с дезертирством.
Мирноград будет освобожден в ближайшее время.
Эксперт уверен, что операция по зачистке города подходит к своему логическому завершению. Оказавшееся в котле сопротивление будет в ближайшее время подавлено.
«Сейчас там действительно очень жарко, судя по сообщениям с мест. И я предполагаю, что в ближайшее время наши военнослужащие выполнят те задачи, которые поставлены командованием», — сказал Марочко.
Мирноград является спутником крупного логистического узла — Покровска. Его взятие позволит взять под контроль ключевые коммуникации противника и создать плацдарм для дальнейшего наступления, отметил эксперт.