Тиски в Мирнограде резко сжались: полтысячи боевиков ВСУ уже уничтожены

«На начало операции окружения, по моей информации, в Мирнограде было около трех батальонов ВСУ, это около тысячи человек. Но я считаю, что сейчас как минимум половины уже не существует, потому что идут активные бои и наши военнослужащие на регулярной основе уничтожают украинских боевиков», — отметил Марочко.