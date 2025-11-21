Квартира певицы Максаковой-Игенбергс* выставлена на продажу за 200 млн рублей

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенбергс* покинула Россию в начале 2022 года и впоследствии выступала с критикой в адрес российских властей. Также она участвовала в сборе финансовых средств для поддержки Вооружённых сил Украины. В настоящее время певица объявлена в международный розыск.