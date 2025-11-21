Ричмонд
Квартира певицы Максаковой-Игенбергс* выставлена на продажу за 200 млн рублей

Апартаменты оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*, включённой в реестр иностранных агентов, появились в продаже за 200 миллионов рублей. Соответствующая информация была распространена в Telegram-канале 112.

Источник: Life.ru

«Элитные апартаменты оперной дивы продаются за 200 млн рублей. Квартиру по индивидуальному проекту продают в комплекте с великолепным видом на набережную и гостиницу “Украина”, — говорится в объявлении на одном из сервисов недвижимости.

По сведениям канала, в 2021 году данная недвижимость стала объектом преступного посягательства. В результате инцидента был причинён материальный ущерб, оцениваемый примерно в 500 тысяч долларов.

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенбергс* покинула Россию в начале 2022 года и впоследствии выступала с критикой в адрес российских властей. Также она участвовала в сборе финансовых средств для поддержки Вооружённых сил Украины. В настоящее время певица объявлена в международный розыск.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.