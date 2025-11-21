Квартира певицы Максаковой-Игенбергс* выставлена на продажу за 200 млн рублей

«Элитные апартаменты оперной дивы продаются за 200 млн рублей. Квартиру по индивидуальному проекту продают в комплекте с великолепным видом на набережную и гостиницу “Украина”, — говорится в объявлении на одном из сервисов недвижимости.
По сведениям канала, в 2021 году данная недвижимость стала объектом преступного посягательства. В результате инцидента был причинён материальный ущерб, оцениваемый примерно в 500 тысяч долларов.
Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенбергс* покинула Россию в начале 2022 года и впоследствии выступала с критикой в адрес российских властей. Также она участвовала в сборе финансовых средств для поддержки Вооружённых сил Украины. В настоящее время певица объявлена в международный розыск.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.