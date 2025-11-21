В Приморье рассказали о популярности льготной ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Около 35,7 тысячи человек на Дальнем Востоке и в Арктике воспользовались льготной ипотекой с начала года, в том числе учителя и врачи улучшают свои жилищные условия в Приморье, сообщает краевое правительство.
«Более 35 тысяч учителей и врачей на Дальнем Востоке и в Арктике улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке в 2025 году. Своим опытом участия в программе “Дальневосточная и арктическая ипотека” поделилась Оксана Цветкова, учитель математики из Приморского края с более чем 25-летним стажем», — говорится в сообщении.
Учитель с помощью льготной ипотеки купила квартиру в районе Луговой во Владивостоке. Она рассказала, что это — ее вклад в будущее, чтобы ее ребенок учился и в будущем жил в Приморье. О программе Цветкова узнала от коллег-учителей.
«Воспользоваться решила, потому что для меня как учителя со стажем — это самый выгодный вариант. Низкий процент по выплате делает покупку квартиры во Владивостоке более доступной», — привели слова Цветковой в правительстве Приморья.
Отмечается, что чаще всего льготную ипотеку в ДФО оформляют в Приморье — здесь выдано 42,2 тысячи займов, в Якутии — 31,6 тысячи, и в Хабаровском крае 22,9 тысячи. Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» продлится до конца 2030 года.
В начале ноября президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц, на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций в ДФО и Арктике.