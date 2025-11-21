В Приморье рассказали о популярности льготной ипотеки

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц, на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций в ДФО и Арктике.