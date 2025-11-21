В Новосибирске усилили уборку улиц и дорог из-за перепада температур

За последние сутки с магистралей и улиц вывезено 17 311 кубометров снега, а с помощью роторной техники удалено еще 20 500 кубометров. Для обработки дорог и тротуаров использовано 555 тонн противогололёдных материалов. На уборку города вышли 609 единиц техники, из которых 129 — привлеченной, в ночную смену работали 321 единица.