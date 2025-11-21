В Новосибирске усилили уборку улиц и дорог из-за перепада температур

За последние сутки с магистралей и улиц вывезено 17 311 кубометров снега, а с помощью роторной техники удалено еще 20 500 кубометров. Для обработки дорог и тротуаров использовано 555 тонн противогололёдных материалов. На уборку города вышли 609 единиц техники, из которых 129 — привлеченной, в ночную смену работали 321 единица.
Дорожные службы очистили 221 парковку, островки безопасности, въезды и выезды, 265 пешеходных переходов, 72 лестницы и 709 остановок общественного транспорта. Подметено 1 671 км дорог и тротуаров, обработано противогололёдными средствами 794 км, выполнено грейдирование 376 км. В ручной уборке задействованы 320 человек.
Сегодня, 21 ноября, в первую смену на дороги вышли 316 единиц уборочной техники. Работы ведутся на улицах Нарымской, Георгия Колонды, Жуковского, Сибирской, Александры Плотниковой, Титова, Станиславского, Петухова, Мира, Маяковского, Физкультурной, Мясниковой, Свечникова, Бориса Богаткова, Арбузова, Бердышева, Таврической, Кутателадзе, Красном проспекте, Вокзальной магистрали, проспекте Дзержинского, Гусинобродском шоссе, Октябрьской магистрали, на территории многофункциональной ледовой арены, Бугринском мосту, Бердском шоссе и других участках.