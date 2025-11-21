СМИ: Украина и ЕС будут тянуть время из-за «мирного плана» Трампа

Киев не сможет полностью отвергнуть мирный план США по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в четверг, 20 ноября, выразил журналист телеканала Sky News Доминик Вагхорн.
По его словам, у подобного шага есть свои риски — из-за необдуманных действий могут испортиться отношения с американским лидером Дональдом Трампом.
— Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его все же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля, — добавил Вагхорн в публикации.
До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал полный перечень пунктов мирного плана США по Украине. В списке — подтверждение суверенитета, а также гарантии безопасности от Вашингтона.
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, в свою очередь, заявил о готовности страны ввести новые антироссийские санкции, а также продолжить поставку оружия для Киева.
Несмотря на это, временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис уверена, что ситуация наконец складывается в пользу мира, которого долго ждали украинцы.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.