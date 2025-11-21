Ричмонд
Целое село в Новосибирской области осталось без воды и тепла

В среду днём в селе Ленинское произошла авария на магистрали.

Источник: Om1 Новосибирск

В селе Ленинское Новосибирской области жители остаются без холодной воды из-за аварии на магистрали. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

По словам местных жителей, авария произошла в среду в обеденное время. Труба находится на балансе ЛВК, но организация не работает круглосуточно, поэтому ремонт затягивается.

Вода нужна не только для бытовых нужд, но и для работы системы отопления, отмечают жители:

«На магистрали холодной воды в среду в обед случилась авария. У нас ИЖС, вода необходима для систем холодной и горячей воды и отопления. Труба на балансе ЛВК, организация отказывается работать круглосуточно».

Администрация Морского сельсовета организовала временный пункт выдачи воды. Жители могут получать воду в вагончике напротив дома № 10 в микрорайоне Сибирский. Пункт работает с 09:00 до 22:00.