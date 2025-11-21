Слюсарь: в Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ повреждена опора ЛЭП

Опора линии электропередачи получила повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Чертковском районе Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что более 200 домов остались без света. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время подача электричества возобновлена.
«В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили», — написал Слюсарь в Telegram.
Кроме того, он рассказал, что возникшее возгорание был оперативно ликвидировано, площадь пожара составила четыре квадратных метра.
По словам Слюсаря, беспилотную атаку также отразили в Шолоховском районе. Пострадавших нет.
«Силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку БПЛА», — говорится в публикации.
Ранее Слюсарь заявил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области.