Слюсарь: в Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ повреждена опора ЛЭП

Губернатор уточнил, что свыше 200 домов остались без электричества.

Опора линии электропередачи получила повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Чертковском районе Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что более 200 домов остались без света. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время подача электричества возобновлена.

«В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили», — написал Слюсарь в Telegram.

Кроме того, он рассказал, что возникшее возгорание был оперативно ликвидировано, площадь пожара составила четыре квадратных метра.

По словам Слюсаря, беспилотную атаку также отразили в Шолоховском районе. Пострадавших нет.

«Силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку БПЛА», — говорится в публикации.

Ранее Слюсарь заявил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области.

