В двух аэропортах России ввели ограничения на полёты, в одном сняли

Ранее в Ростовской области была отражена атака украинских беспилотников, в результате чего в Чертковском районе у хутора Нагибин была повреждена опора ЛЭП. Атака Вооружённых сил Украины обесточила около 200 домов. К утру специалисты восстановили подачу электроэнергии. В результате инцидента жертв и пострадавших среди местного населения нет.