В Красноярске сдали один из самых старых долгостроев

Но бывший застройщик обанкротился и дом достроить не смог.
Накануне в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края сообщили, что дом удалось сдать благодаря федеральному Фонду развития территорий.
Дольщики, которые вложили деньги в строительство 17-этажного дома, уже получили выплаты. А квартиры будут проданы новым владельцам.
С прошлого года в крае нет недостроев, состоящих в Едином реестре проблемных объектов. Права 8 719 граждан были восстановлены с помощью выплат компенсации либо предоставления квартир, если проблемный дом был достроен, — рассказал Максим Говорушкин, первый замминистра строительства и ЖКХ края.
Как отмечают в министерстве, дом на Грунтовой достроили уже после решения проблемы с дольщиками.