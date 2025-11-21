Ричмонд
В Красноярске сдали один из самых старых долгостроев

Один из самых старых в Красноярске долгостроев ввели в эксплуатацию. Здание на Грунтовой, 28, начали возводить еще в 2007 году.

Источник: Минстрой Красноярского края

Но бывший застройщик обанкротился и дом достроить не смог.

Накануне в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края сообщили, что дом удалось сдать благодаря федеральному Фонду развития территорий.

Дольщики, которые вложили деньги в строительство 17-этажного дома, уже получили выплаты. А квартиры будут проданы новым владельцам.

С прошлого года в крае нет недостроев, состоящих в Едином реестре проблемных объектов. Права 8 719 граждан были восстановлены с помощью выплат компенсации либо предоставления квартир, если проблемный дом был достроен, — рассказал Максим Говорушкин, первый замминистра строительства и ЖКХ края.

Как отмечают в министерстве, дом на Грунтовой достроили уже после решения проблемы с дольщиками.