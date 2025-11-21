В Красноярске сдали один из самых старых долгостроев

С прошлого года в крае нет недостроев, состоящих в Едином реестре проблемных объектов. Права 8 719 граждан были восстановлены с помощью выплат компенсации либо предоставления квартир, если проблемный дом был достроен, — рассказал Максим Говорушкин, первый замминистра строительства и ЖКХ края.