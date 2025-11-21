Ричмонд
Иркутскую школу проверят из-за ограничений на посещение туалета на перемене

Ученица одной из школ Иркутска пожаловалась Екатерине Мизулиной на то, что их не пускают в туалет во время уроков, а на перемене туда невозможно попасть.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске прокуратура проверит школу после жалоб на ограничение посещения туалета на перемене. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Организована проверка по установленному в ходе мониторинга сообщению об ограничениях при использовании санузлов во время перерывов между занятиями в школе», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Ранее ученица 49 школы из Иркутска написала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что школьников не пускают в туалет во время уроков, объясняя тем, что для этого есть перемена. Ученица добавила, что во время перерыва невозможно попасть в туалет, так как там собирается толпа, и многие сидят на полу, поэтому приходится ждать окончания перемены.

Прокуратура проверит, как соблюдается законодательство об образовании, правах детей и профилактике безнадзорности школьников.

Ранее родители учеников одной из иркутских школ пожаловались на пропускной режим. Некоторым детям запрещали менять сменку в раздевалке внутри школы, поэтому они переодевались практически на улице в мороз, а других учеников пускали.

Также в сентябре 2025 года в одной из школ Иркутска произошла давка, так как все ученики одновременно пошли после уроков в раздевалку. В результате пятиклассница получила ушиб.

