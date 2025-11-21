Иркутскую школу проверят из-за ограничений на посещение туалета на перемене

Ранее ученица 49 школы из Иркутска написала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что школьников не пускают в туалет во время уроков, объясняя тем, что для этого есть перемена. Ученица добавила, что во время перерыва невозможно попасть в туалет, так как там собирается толпа, и многие сидят на полу, поэтому приходится ждать окончания перемены.