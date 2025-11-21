Ричмонд
Семьям с детьми в России предложили новую меру поддержки

Гаврилов предложил изменить подход к поддержке семей с детьми.

«Полезно предусмотреть небольшую базовую выплату с определенной периодичностью всем родителям, независимо от дохода. Также нужно уточнить критерии нуждаемости, чтобы не исключать семьи, которые реально тратят большую часть дохода на детей, жилье и лечение», — отметил Гаврилов. Его слова передает ТАСС.

Депутат добавил, что нужно возобновить выплату тематических пособий, которые помогут компенсировать сезонные расходы. Например, подготовку детей к школе после каникул.

Гаврилов отметил, что сейчас система соцподдержки семей стала менее эффективной из-за жестких критериев нуждаемости и сокращения числа целевых выплат. По его словам, многие семьи лишаются пособий из-за минимального превышения порога доходов, а единая универсальная выплата не покрывает реальные расходы. Он считает, что введение новых форм выплат укрепит систему социальной защиты.

