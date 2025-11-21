Семьям с детьми в России предложили новую меру поддержки

«Полезно предусмотреть небольшую базовую выплату с определенной периодичностью всем родителям, независимо от дохода. Также нужно уточнить критерии нуждаемости, чтобы не исключать семьи, которые реально тратят большую часть дохода на детей, жилье и лечение», — отметил Гаврилов. Его слова передает ТАСС.