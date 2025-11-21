Суд запретил жителю Хабаровского края садиться за руль по медицинским показаниям

Советско-Гаванский городской суд удовлетворил требование прокуратуры и лишил водительских прав местного жителя. Поводом для такого решения стало состояние здоровья мужчины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проверка установила, что мужчина состоит на медицинском учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя и психостимуляторов». Согласно заключению врачебной комиссии и существующим правилам, при таком заболевании человек не может быть допущен к управлению автомобилем.
Таким образом, каждый раз, садясь за руль, мужчина создавал реальную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения — водителей и пешеходов.
Суд постановил прекратить действие его водительского удостоверения и обязал его сдать права в подразделение ГАИ. Это решение пока не вступило в законную силу, и его можно обжаловать.