Суд запретил жителю Хабаровского края садиться за руль по медицинским показаниям

Проверка установила, что мужчина состоит на медицинском учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя и психостимуляторов». Согласно заключению врачебной комиссии и существующим правилам, при таком заболевании человек не может быть допущен к управлению автомобилем.