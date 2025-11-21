В Госдуме хотят запретить нейсосетям рекомендовать лекарства

В Госдуме хотят запретить нейросетям рекомендовать лекарственные средства, а также ввести обязательную маркировку медицинских рекомендаций от ИИ. Соответствующее обращение направил главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Чернышов указал на то, что россияне начинают вместо квалифицированной медпомощи использовать алгоритмы ИИ, которые не несут никакой ответственности за предоставленную информацию, пишет РИА Новости.
Депутат предлагает маркировать ответы нейросетей, относящиеся к медицинской тематике, пометкой о том, что данный совет не является медицинской консультацией. Кроме того, предлагается ввести механизм подтверждения, который будет выдавать результаты по соответствующему запросу только после явного и осознанного согласия пользователя принять связанные с этими советами риски. Третье предложение касается полного запрета для ИИ рекомендовать, рекламировать и даже упоминать названия лекарств и БАДов.
