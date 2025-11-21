В Госдуме хотят запретить нейсосетям рекомендовать лекарства

Депутат предлагает маркировать ответы нейросетей, относящиеся к медицинской тематике, пометкой о том, что данный совет не является медицинской консультацией. Кроме того, предлагается ввести механизм подтверждения, который будет выдавать результаты по соответствующему запросу только после явного и осознанного согласия пользователя принять связанные с этими советами риски. Третье предложение касается полного запрета для ИИ рекомендовать, рекламировать и даже упоминать названия лекарств и БАДов.