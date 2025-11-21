Ричмонд
Десятки операций и обследований провели казахстанские врачи в Афганистане

После сильнейшего землетрясения 3 ноября медики продолжают оказывать помощь.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. В Афганистане продолжают работу врачи из Казахстана, сообщил Минздрав республики.

В больницах все еще много пострадавших после сильнейшего землетрясения 3 ноября. По поручению Токаева в страну направлен гуманитарный груз и медицинская бригада, которая уже работает на месте с прошлой недели.

«Из государственного резерва доставлены лекарства, хирургические инструменты, перевязочные материалы, палатки, постельные принадлежности и другие необходимые ресурсы. В состав миссии вошли специалисты, имеющие опыт работы с множественными травмами, политравмами и экстренными случаями», — отметили в ведомстве.

В составе бригады врачи Национального координационного центра экстренной медицины, ННЦТО им. академика Батпенова и Национального центра нейрохирургии.

За это время они провели десятки консультаций, обследований и операций. Казахстанские специалисты помогают местным медикам распределять пациентов и планировать очередность хирургических вмешательств. Помимо этого, врачи проводят совместные разборы и подключаются к наиболее сложным случаям.