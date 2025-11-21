Ричмонд
Казахстан, разгромив США, сыграет с Индией в плей-офф ЧМ по шахматам

В заключительном туре группового этапа командного чемпионата мира по шахматам в Испании казахстанские девушки не оставили шанса американкам — 3,5:0,5. Заняв второе место в группе А, наша команда в четвертьфинале сыграет с третьей командой секстета В — Индией.

Источник: Курсив

Убедительная виктория над американками тем примечательнее, что рейтинг оппоненток на всех досках был выше. Четвертую победу в пяти партиях одержала Ксения Балабаева. 19-летняя казахстанка белыми под угрозой непременного превращения пешки в ферзя на 58-м ходу заставила капитулировать 41-летнюю Ирину Круш. Одессистка, уехавшая в Бруклин в 11-летнем возрасте, непререкаемый авторитет в женских шахматах США. В 2013 году Ирине присвоили высший шахматный ранг — гроссмейстер.

Есть свой гроссмейстер и в нынешней сборной Казахстана. Правда, Бибисара Асаубаева участия в матче с американками не принимала. Четвертый балл в командную копилку принесла Меруерт Камалиденова, на первой доске победив белыми фигурами Кариссу Йип. Елназ Калиахмет порадовала второй победой в Линаресе. 15-летняя шахматистка черными одолела 17-летнюю Зои Танг. Лия Курмангалиева, также игравшая черными, заключила мир с уроженкой Еревана Анной Саргсян.

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЖЕНЩИН-2025.

20 ноября.

Группа А.

5-й тур.

КАЗАХСТАН — США 3,5:0,5.

♟️ IM Меруерт Камалиденова (2343) — IM Карисса Йип (2459) 1:0.

♟️ IM Анна Саргсян (2377) — WGM Лия Курмангалиева (2287) 0,5:0,5.

♟️ WGM Ксения Балабаева (2360) — GM Ирина Круш (2396) 1:0.

♟️ WGM Зои Танг (2381) — WIM Елназ Калиахмет (2274) 0:1.

АЗЕРБАЙДЖАН — ИСПАНИЯ 3,5:0,5, РОССИЯ — ПЕРУ 3,5:0,5.

Победив американок, сборная Казахстана финишировала второй в квартете А. Уступив только России, которой наши проиграли на старте.

В параллельной группе первенствовала сборная Грузии, в заключительном туре неожиданно проигравшая француженкам. Те все равно остались без четвертьфинала. Как и традиционно сильные украинки, на сей раз не блеснувшие.

Группа B.

5-й тур.

КИТАЙ — УКРАИНА 3:1, ФРАНЦИЯ — ГРУЗИЯ 3:1, ИНДИЯ — УЗБЕКИСТАН 2,5:1,5.

В первой стадии плей-офф сборная Казахстана сегодня сыграет с Индией. В случае победы команда капитана Павла Коцура выйдет в полуфинале на победителя матча Грузия — Азербайджан.

Поединки плей-офф состоят из двух матчей. Контроль времени каждой из восьми партий — 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход. По окончании первого матча соперницы меняются цветом фигур. В случае ничейного исхода играется тай-брейк в формате блица — 3+2.