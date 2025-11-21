Казахстан, разгромив США, сыграет с Индией в плей-офф ЧМ по шахматам

Убедительная виктория над американками тем примечательнее, что рейтинг оппоненток на всех досках был выше. Четвертую победу в пяти партиях одержала Ксения Балабаева. 19-летняя казахстанка белыми под угрозой непременного превращения пешки в ферзя на 58-м ходу заставила капитулировать 41-летнюю Ирину Круш. Одессистка, уехавшая в Бруклин в 11-летнем возрасте, непререкаемый авторитет в женских шахматах США. В 2013 году Ирине присвоили высший шахматный ранг — гроссмейстер.