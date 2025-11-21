Казахстан, разгромив США, сыграет с Индией в плей-офф ЧМ по шахматам

Убедительная виктория над американками тем примечательнее, что рейтинг оппоненток на всех досках был выше. Четвертую победу в пяти партиях одержала Ксения Балабаева. 19-летняя казахстанка белыми под угрозой непременного превращения пешки в ферзя на 58-м ходу заставила капитулировать 41-летнюю Ирину Круш. Одессистка, уехавшая в Бруклин в 11-летнем возрасте, непререкаемый авторитет в женских шахматах США. В 2013 году Ирине присвоили высший шахматный ранг — гроссмейстер.
Есть свой гроссмейстер и в нынешней сборной Казахстана. Правда, Бибисара Асаубаева участия в матче с американками не принимала. Четвертый балл в командную копилку принесла Меруерт Камалиденова, на первой доске победив белыми фигурами Кариссу Йип. Елназ Калиахмет порадовала второй победой в Линаресе. 15-летняя шахматистка черными одолела 17-летнюю Зои Танг. Лия Курмангалиева, также игравшая черными, заключила мир с уроженкой Еревана Анной Саргсян.
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЖЕНЩИН-2025.
20 ноября.
Группа А.
5-й тур.
КАЗАХСТАН — США 3,5:0,5.
♟️ IM Меруерт Камалиденова (2343) — IM Карисса Йип (2459) 1:0.
♟️ IM Анна Саргсян (2377) — WGM Лия Курмангалиева (2287) 0,5:0,5.
♟️ WGM Ксения Балабаева (2360) — GM Ирина Круш (2396) 1:0.
♟️ WGM Зои Танг (2381) — WIM Елназ Калиахмет (2274) 0:1.
АЗЕРБАЙДЖАН — ИСПАНИЯ 3,5:0,5, РОССИЯ — ПЕРУ 3,5:0,5.
Победив американок, сборная Казахстана финишировала второй в квартете А. Уступив только России, которой наши проиграли на старте.
В параллельной группе первенствовала сборная Грузии, в заключительном туре неожиданно проигравшая француженкам. Те все равно остались без четвертьфинала. Как и традиционно сильные украинки, на сей раз не блеснувшие.
Группа B.
5-й тур.
КИТАЙ — УКРАИНА 3:1, ФРАНЦИЯ — ГРУЗИЯ 3:1, ИНДИЯ — УЗБЕКИСТАН 2,5:1,5.
В первой стадии плей-офф сборная Казахстана сегодня сыграет с Индией. В случае победы команда капитана Павла Коцура выйдет в полуфинале на победителя матча Грузия — Азербайджан.
Поединки плей-офф состоят из двух матчей. Контроль времени каждой из восьми партий — 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход. По окончании первого матча соперницы меняются цветом фигур. В случае ничейного исхода играется тай-брейк в формате блица — 3+2.