Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что возможное признание Крыма со стороны западных стран станет для них справедливой и важной победой. Мнением он поделился в интервью РИА Новости.
«Признание Крыма будет для нас не только большой моральной победой, но и торжеством справедливости», — подчеркнул он.
По словам Константинова, с самого начала жители полуострова настаивали на легитимности своего выбора. Он также заявил, что признание Крыма частью России может открыть Украине путь к восстановлению своей государственности при условии отказа от нацистской идеологии, защиты прав русскоязычного населения и сохранения православных традиций.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал, как он утверждает, 28 пунктов мирного плана по Украине, якобы поддержанного Дональдом Трампом. Среди ключевых требований — отказ Киева от членства в НАТО и признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.