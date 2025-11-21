Всероссийские соревнования по дзюдо пройдут в Братске

Это дебютный турнир во всероссийском статусе, раньше эти соревнования проводили как открытые областные, уточняет пресс-служба Правительства региона. «Ожидается, что в турнире будут участвовать около 200 спортсменов. Заявки уже подали дзюдоисты Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, Республик Тыва, Бурятия и Хакасия. Прибайкалье на этих стартах представят около 100 спортсменов, в том числе — воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва “Спартак”, которая работает в Братске. СШОР “Спартак” — одна из сильнейших школ дзюдо в Прибайкалье.
Такие соревнования дают импульс для дальнейшего развития дзюдо и популяризации этого вида спорта на севере нашей области", — сказал заместитель министра спорта Иркутской области Владимир Удовенко. Оба дня за поединками юношей и девушек до 18 лет будут наблюдать Заслуженный тренер России Виктор Попов, который много времени и сил вложил в развитие дзюдо в Братске, и его сын Константин. Константин Попов к этому времени вернется из Токио, где сейчас является старшим тренером сборной России по дзюдо на XXV летних Сурдлимпийских играх.
Напомним, на XXIII летних Сурдлимпийских играх в Турции Константин Попов завоевал золотую медаль в дзюдо в весе до 100 кг. На соревнованиях юноши определят победителей и призеров в девяти весовых категориях: до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг. Девушки выявят сильнейших в восьми весовых категориях: до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг. Итоги турнира подведут в личном зачете. Торжественное открытие всероссийских соревнований состоится в 12:00 29 ноября.
В этот день в 10:00 начнутся предварительные встречи, затем состоятся финалы среди юношей в весовых категориях до 46, 50, 55, 60, 66 кг и девушек в весовых категориях до 40, 44, 48 и 52 кг. 30 ноября в 10:00 стартуют предварительные встречи, затем пройдут финалы среди юношей в весе до 73, 81, 90 и свыше 90 кг и девушек в весовых категориях до 57, 63, 70 и свыше 70 кг. Вход для зрителей будет свободным. Победителей и призеров всероссийских соревнований по дзюдо наградят медалями, грамотами и ценными призами. Тренеров победителей отметят ценными призами.
