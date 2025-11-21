Всероссийские соревнования по дзюдо пройдут в Братске

Такие соревнования дают импульс для дальнейшего развития дзюдо и популяризации этого вида спорта на севере нашей области", — сказал заместитель министра спорта Иркутской области Владимир Удовенко. Оба дня за поединками юношей и девушек до 18 лет будут наблюдать Заслуженный тренер России Виктор Попов, который много времени и сил вложил в развитие дзюдо в Братске, и его сын Константин. Константин Попов к этому времени вернется из Токио, где сейчас является старшим тренером сборной России по дзюдо на XXV летних Сурдлимпийских играх.