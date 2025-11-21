Скандал на «Доме-2», роман с Ивлеевой и конфликт с Фадеевым: Олегу Майами — 35 лет

Во время съемок Олег часто скандалил, сплетничал и дрался. В 2013 году он покинул проект после стычки с Дарьей Фроловой. Молодой человек не сдержался и плеснул девушке в лицо химический раствор, из-за чего ей пришлось вызывать скорую помощь. После этого Дарья поставила условие — либо парень уходит с проекта сам, либо она подает на него в суд. Но Олегу принимать решение не пришлось, за него это сделали создатели шоу, которые выгнали его из «Дома-2». Позже Кривиков признавался, что всё показанное на экране было постановкой.