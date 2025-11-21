На красноярской Стрелке временно закрыли каток

Утром 21 ноября на красноярской Стрелке из-за осадков временно закрыли каток. Об этом сообщила пресс-служба «Красгорпарка».
— Первые сеансы отменяются. На улице дождливо, а дождь негативно влияет на ледовое покрытие. Лёд становится мягким и рыхлым, легко разрушается, — добавили специалисты.
В учреждении надеются, что к вечеру лед подсохнет, тогда каток вновь откроют для всех желающих.
В новом сезоне сеансы будут длиться по 90 минут, а между ними будет технический перерыв по 30 или 60 минут. Продажа билетов закрывается за 30 минут до окончания работы катка.
С 15 ноября каток работает по обычному расписанию: с понедельника по четверг с 12:30 до 21:30, а в пятницу — до 23:30. По субботам и праздникам покататься можно будет с 9:30 до 23:00, а по воскресеньям — до 21:00.