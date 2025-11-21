Обвинение запросило пожизненное обвиняемому в убийстве генерала Москалика

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе на бульваре Нестерова произошёл взрыв рядом с жилым домом, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. А ранее стало известно, что завербованный СБУ Игнат Кузин признал свою вину по всем пунктам обвинения в ходе судебного заседания. Кроме того, он был признан вменяемым.