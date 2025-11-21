Ричмонд
Reuters: 23 тысячи британцев умерли от COVID-19 из-за ошибки Джонсона

В правительстве Британии была «токсичная и хаотичная атмосфера».

Источник: Аргументы и факты

Свыше 20 тысяч жителей Британии британцев умерли из-за коронавирусной инфекции после ошибки кабмина действовавшего тогда премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на результаты общественного расследования.

«Британия могла избежать смерти 23 тысяч жителей страны от коронавируса, если бы правительство Джонсона оперативно ввело локдаун», — говорится в сообщении.

Председатель комиссии Хизер Халлет заявила, что Джонсону следовало принимать «серьёзные решения, но он часто менял своё мнение и не делал этого».

Кроме того, по её словам, во время пандемии коронавируса в правительстве Британии была «токсичная и хаотичная атмосфера».

Ранее сообщалось, что Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19. По его словам, британское правительство допустило ряд ошибок в борьбе с пандемией коронавируса, недооценив опасность инфекции.

