Reuters: 23 тысячи британцев умерли от COVID-19 из-за ошибки Джонсона

Свыше 20 тысяч жителей Британии британцев умерли из-за коронавирусной инфекции после ошибки кабмина действовавшего тогда премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на результаты общественного расследования.
«Британия могла избежать смерти 23 тысяч жителей страны от коронавируса, если бы правительство Джонсона оперативно ввело локдаун», — говорится в сообщении.
Председатель комиссии Хизер Халлет заявила, что Джонсону следовало принимать «серьёзные решения, но он часто менял своё мнение и не делал этого».
Кроме того, по её словам, во время пандемии коронавируса в правительстве Британии была «токсичная и хаотичная атмосфера».
Ранее сообщалось, что Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19. По его словам, британское правительство допустило ряд ошибок в борьбе с пандемией коронавируса, недооценив опасность инфекции.