Росавиация закрыла аэропорт в Волгограде

Срочная новость.
В аэропорту Волгограда временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем telegram-канале.
