Эксперты проверили фастфуд в Красноярском крае на безопасность

Специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК провели масштабную проверку уличной еды. За последний квартал они выполнили более 500 исследований фастфуда.
По словам технического директора органа инспекции Елены Салман, главная опасность такой пищи — в дисбалансе питательных веществ. «Высокое содержание жиров и простых углеводов сочетается с критически низким количеством пищевых волокон и белков. Из-за недостатка клетчатки чувство голода возвращается уже через несколько часов», — пояснила эксперт.
Особую тревогу у специалистов вызывает летний сезон, когда высокие температуры ускоряют разложение продуктов. Также производители часто маскируют некачественное сырье обильным добавлением соусов и приправ.
Результаты проверок показали, что только два образца из ста имели микробиологические отклонения.
Однако эксперты предупреждают, что регулярное потребление фастфуда ведет к увеличению веса и проблемам со здоровьем из-за избытка соли и химических добавок.