Поздравление Руслана Болотова с Днем Военной присяги

В российской армии день приведения к присяге — торжество особой значимости. Новобранцы берут на себя обязательство продолжать дело предшественников, мужественно отстаивать интересы страны. Наши защитники доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, отличились в миротворческих миссиях за рубежом. Сегодня бойцы вновь на передовой: борются за права и свободы граждан в зоне СВО.