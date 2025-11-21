Поздравление Руслана Болотова с Днем Военной присяги

Праздник напоминает нам о многовековых традициях служения Отечеству, заложенных еще при Петре Великом. С тех времен военные давали клятву верности и преданности Родине.
В российской армии день приведения к присяге — торжество особой значимости. Новобранцы берут на себя обязательство продолжать дело предшественников, мужественно отстаивать интересы страны. Наши защитники доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, отличились в миротворческих миссиях за рубежом. Сегодня бойцы вновь на передовой: борются за права и свободы граждан в зоне СВО.
Благодарю всех за службу! Иркутск гордится героями прошлого и настоящего, ждет своих солдат и офицеров с Победой! Товарищи, крепкого вам здоровья, благополучия! Пусть вам сопутствует удача!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.