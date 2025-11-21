Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление Руслана Болотова с Днем Военной присяги

Сегодня в России отмечается День Военной присяги.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Праздник напоминает нам о многовековых традициях служения Отечеству, заложенных еще при Петре Великом. С тех времен военные давали клятву верности и преданности Родине.

В российской армии день приведения к присяге — торжество особой значимости. Новобранцы берут на себя обязательство продолжать дело предшественников, мужественно отстаивать интересы страны. Наши защитники доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, отличились в миротворческих миссиях за рубежом. Сегодня бойцы вновь на передовой: борются за права и свободы граждан в зоне СВО.

Благодарю всех за службу! Иркутск гордится героями прошлого и настоящего, ждет своих солдат и офицеров с Победой! Товарищи, крепкого вам здоровья, благополучия! Пусть вам сопутствует удача!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.