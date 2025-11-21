Юные музыканты России выступят с Красноярским камерным оркестром

На сцене выступят красноярские исполнители — скрипачка Эмилия Жуковская, пианист Николай Козырев, саксофонисты Роман Цирюльников и Николай Харлашин. К ним присоединятся приглашенные участники: валторнистка Дарина Соколова (Брянск/Москва) и скрипач Игорь Воюшин (Луганск/Москва).