Юные музыканты России выступят с Красноярским камерным оркестром

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 декабря в 19:00 в Большом зале Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского пройдет концерт юных талантов со всей России.

Источник: НИА Красноярск

Мероприятие организовано Фондом Владимира Спивакова и объединит молодых музыкантов в рамках проекта «Камертон регионов».

На сцене выступят красноярские исполнители — скрипачка Эмилия Жуковская, пианист Николай Козырев, саксофонисты Роман Цирюльников и Николай Харлашин. К ним присоединятся приглашенные участники: валторнистка Дарина Соколова (Брянск/Москва) и скрипач Игорь Воюшин (Луганск/Москва).

Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Никколо Паганини, Генрика Венявского и Антона Аренского.

Концерт станет совместным выступлением молодых солистов и Красноярского камерного оркестра, сообщает портал «Окно в культуру».

