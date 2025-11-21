Юные музыканты России выступят с Красноярским камерным оркестром

Мероприятие организовано Фондом Владимира Спивакова и объединит молодых музыкантов в рамках проекта «Камертон регионов».
На сцене выступят красноярские исполнители — скрипачка Эмилия Жуковская, пианист Николай Козырев, саксофонисты Роман Цирюльников и Николай Харлашин. К ним присоединятся приглашенные участники: валторнистка Дарина Соколова (Брянск/Москва) и скрипач Игорь Воюшин (Луганск/Москва).
Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Никколо Паганини, Генрика Венявского и Антона Аренского.
Концерт станет совместным выступлением молодых солистов и Красноярского камерного оркестра, сообщает портал «Окно в культуру».
0+