Пермский суд обязал экс-полицейского выплатить МВД более полумиллиона

«Мужчина заключил контракт с МВД, он должен был пройти обучение и после этого отработать в органах внутренних дел не менее пяти лет. Отучившись, мужчина не исполнил условия договора и уволился раньше положенного срока. Тогда МВД обратилось в Орджоникидзевский районный суд, чтобы получить стоимость обучения», — говорится в решении.