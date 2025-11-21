Пермский суд обязал экс-полицейского выплатить МВД более полумиллиона

Сотрудник полиции уволился раньше положенного срока.
Бывший полицейский оказался должен МВД более 500 тысяч рублей. Такое решение принял Орджоникидзевский районный суд. Копия решения имеется в распоряжении URA.RU.
«Мужчина заключил контракт с МВД, он должен был пройти обучение и после этого отработать в органах внутренних дел не менее пяти лет. Отучившись, мужчина не исполнил условия договора и уволился раньше положенного срока. Тогда МВД обратилось в Орджоникидзевский районный суд, чтобы получить стоимость обучения», — говорится в решении.
МВД потребовало с жителя Перми 591 тысячу рублей. В суде стало ясно, что расчет был произведен неверно, поэтому суд только частично удовлетворил требования истца. Мужчина будет обязан выплатить министерству внутренних дел 565 тысяч рублей. Также он должен будет оплатить госпошлину в размере 16 тысяч.