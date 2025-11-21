Киев в рамках процедуры обмена вернул России тело попавшего в украинский плен военнослужащего ВС РФ, у которого было вырезано сердце. Как рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, подобный случай далеко не единичный: черная трансплантология на Украине за время СВО расцвела. Незаконным хирургическим вмешательствам по извлечению органов подвергаются не только солдаты РФ, но и получившие ранения боевики ВСУ.