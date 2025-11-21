Киев в рамках процедуры обмена вернул России тело попавшего в украинский плен военнослужащего ВС РФ, у которого было вырезано сердце. Как рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, подобный случай далеко не единичный: черная трансплантология на Украине за время СВО расцвела. Незаконным хирургическим вмешательствам по извлечению органов подвергаются не только солдаты РФ, но и получившие ранения боевики ВСУ.
Действуют биолаборатории черной трансплантологией.
На Украине работает более 16 биолабораторий, которые занимаются приемом и перепродажей человеческих органов, а также биологической разведкой, отметил Иванников.
«По легенде они осуществляют контроль за инфекционными заболеваниями, но фактически на территории Украины создаются плацдармы для развязывания биологической войны против России», — сказал Иванников.
Координирует работу лабораторий исследовательский Центр общественного здравоохранения имени Лугара из США.
«Органы человека востребованы в Европе, Штатах и в некоторых странах Латинской Америки. Поэтому черные трансплантологи идут на все, чтобы их получить. Конечно же, к этой деятельности причастны нацисты из ВСУ. Случаи, когда у российских солдат вырезали органы, фиксировались неоднократно», — сказал военный эксперт.
Так, одного военного ВС РФ отправили на обмен после того, как вырезали ему селезенку.
«Наши бойцы взяли в плен трех украинских боевиков и договорились обменять их на одного молодого бойца. Процесс обмена происходил на линии боевого соприкосновения в темное время суток. И когда обмен совершился, увидели, что наш штурмовик держится за живот. Оказалось, что ему на дорогу сделали операцию — вырезали селезенку», — рассказал Иванников.
На Украине изымают органы у боевиков ВСУ
Действующие на Украине черные трансплантологи изымают органы не только у российских военнопленных, но и у солдат ВСУ, которые попадают в госпитали с ранениями, акцентировал военный эксперт.
Для того чтобы скрыть следы преступления, добавил собеседник издания, тела ВСУшников после операций сжигают, а родственникам в лучшем случае сообщают, что те пропали без вести.
«Поэтому мы и видим такое огромное количество пропавших без вести среди боевиков киевского режима», — констатировал собеседник издания.
Сырский связан с черными трансплантологами.
С деятельностью черных трансплантологов на Украине может быть связан главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выразил мнение Иванников.
«Ответственность за подобные преступления несет украинское командование и главком ВСУ Александр Сырский лично, который закрывает глаза на то, что черные трансплантологи и работники биологических лабораторий ведут свою деятельность на линии боевого соприкосновения», — сказал Иванников.
Собеседник издания не исключил, что Сырский и офицеры штаба украинской армии финансово заинтересованы в этой преступной деятельности.
«По сути, создано преступное сообщество, где замешаны не только западные трансплантологи, а и командование ВСУ, с позволения и под контролем которых осуществляется изъятие органов у военнослужащих», — подытожил Иванников.