Авторитетный уралец отказался занимать высокую должность в Москве — он предпочел завод

Его авторитет был настолько высок, что ему неоднократно предлагали занять министерскую должность в Москве. Однажды он даже согласился и переехал в столицу, однако это кадровое выдвижение не было согласовано со Свердловским обкомом КПСС, и Яламова вернули на Урал. Как показала история, это стало судьбоносным решением для завода: именно под его руководством УОМЗ сумел пережить кризис 1990-х и выйти на новые рубежи.