Элитная квартира иноагента Максаковой* выставлена на продажу за 200 млн рублей

Квартира Максаковой* с видом на набережную выставлена на продажу.

Источник: Комсомольская правда

Элитную квартиру оперной певицы и иноагента Марии Максаковой-Игенбергс* выставили на продажу за 200 млн рублей. Об этом со ссылкой на один из сервисов продажи недвижимости сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что апартаменты выполнены по индивидуальному проекту. Из окон — великолепный вид на набережную и гостиницу «Украина». Авторы подчеркивают, что долго квартира продаваться не будет — спрос на подобное жилье обычно высок.

В прошлом году сообщалось, что давно сбежавшая на Украину певица Мария Максакова*, оставила в России не только близких, но и долги. По счетам артистка не заплатила более 60 тысяч рублей.

Летом этого года российские правоохранительные органы инициировали международный розыск в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс* в рамках уголовного дела о призывах к действиям против безопасности РФ, а также об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

*- Внесена в реестр иностранных агентов в России.