Водитель из Хабаровского края лишён прав из-за алкоголя и психостимуляторов

В Хабаровском крае Советско-Гаванский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и прекратил действие водительских прав гражданина Р., сообщает сообщество судов Хабаровского края.
Проверка установила, что мужчина состоит на медицинском учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя и психостимуляторов». Согласно заключению врачебной комиссии и Перечню медицинских противопоказаний, он не может управлять транспортным средством.
Управляя автомобилем, Р. создавал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения. Суд обязал его сдать водительское удостоверение в подразделение ГИБДД.
Решение суда пока не вступило в законную силу.