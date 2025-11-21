Ричмонд
Водитель из Хабаровского края лишён прав из-за алкоголя и психостимуляторов

Мужчина не мог управлять автомобилем из-за синдрома зависимости.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае Советско-Гаванский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и прекратил действие водительских прав гражданина Р., сообщает сообщество судов Хабаровского края.

Проверка установила, что мужчина состоит на медицинском учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя и психостимуляторов». Согласно заключению врачебной комиссии и Перечню медицинских противопоказаний, он не может управлять транспортным средством.

Управляя автомобилем, Р. создавал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения. Суд обязал его сдать водительское удостоверение в подразделение ГИБДД.

Решение суда пока не вступило в законную силу.