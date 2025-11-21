В Госдуме хотят ввести выплаты для всех родителей независимо от дохода

«Во-первых, можно уточнить критерии нуждаемости, чтобы не исключать семьи, которые реально тратят большую часть дохода на детей, жилье и лечение. Во-вторых, полезно предусмотреть небольшую базовую выплату всем родителям с определенной периодичностью, независимо от дохода. В-третьих — важно вернуть практику ежегодных тематических пособий, которые помогают подготовить детей к школе или компенсировать сезонные расходы», — сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.