Облачно и даже тепло: каким будет декабрь-2025

По прогнозам метеорологов, зима в России будет неоднородной: если в центральных регионах ожидается относительно мягкая погода, то за Уралом температуры опустятся значительно ниже нуля. Однако устойчивых морозов ниже −30 градусов в городах быть не должно. Как сообщил академик РАН Владимир Клименко, такую точку зрения разделяют и другие эксперты в области климатологии. Он заявил, что грядущая зима будет аномально мягкой.