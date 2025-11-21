«Все мое, катись отсюда!» На Таганае могучие лоси подрались за лакомство

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области на видео попала схватка лосей. Редкие кадры сняла установленная в лесу камера.
Три огромных зверя собрались у солонца — специальной кормушки, где животным оставляют лакомую и жизненно необходимую соль. Одному из сохатых захотелось показать, кто тут главный. Он пустил в ход рога и прогнал соперника.
Затем драчун вернулся и попытался отогнать от кормушки старшего лося, который до того стоял в сторонке и никого не трогал.
— Тот спуску не дал, и в стремительной схватке победили опыт и более развесистая корона, — рассказали специалисты нацпарка.
На снятых лесной скрытой камерой кадрах в подробностях видно, как один лось теснит другого, заставляет отступать и чуть ли не катит по снегу.