«Все мое, катись отсюда!» На Таганае могучие лоси подрались за лакомство

В Челябинской области фотоловушка сняла сражение лосей.

Источник: Комсомольская правда

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области на видео попала схватка лосей. Редкие кадры сняла установленная в лесу камера.

Три огромных зверя собрались у солонца — специальной кормушки, где животным оставляют лакомую и жизненно необходимую соль. Одному из сохатых захотелось показать, кто тут главный. Он пустил в ход рога и прогнал соперника.

Затем драчун вернулся и попытался отогнать от кормушки старшего лося, который до того стоял в сторонке и никого не трогал.

— Тот спуску не дал, и в стремительной схватке победили опыт и более развесистая корона, — рассказали специалисты нацпарка.

На снятых лесной скрытой камерой кадрах в подробностях видно, как один лось теснит другого, заставляет отступать и чуть ли не катит по снегу.