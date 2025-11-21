Овечкин оформил 33-й хет-трик в «регулярках» НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал 33-м для спортсмена. Хоккеист отметился голами на 2-й, 57-й и 58-й минутах, а также отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом «Вашингтона» против «Монреаль Канадиенс». По итогам матча он был признан первой звездой встречи.