Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: высокопоставленный чиновник в ЕС назвал план США по Киеву плохим

По данным СМИ, в США ожидают, что Зеленский утвердит план до четверга.

Источник: Аргументы и факты

Высокопоставленный европейский чиновник, который изучил новый план Соединённых Штатов по урегулированию конфликта на Украине, назвал его «очень плохим», пишет Politico.

«Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил, что это очень плохой план», — говорится в сообщении.

Имя чиновника не указывается.

По данным Financial Times, Киев не согласен с рядом пунктов. В Британии не исключили, что украинская сторона и европейские государства не могут полностью отвергнуть план из-за страха испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом. При этом в Соединённых Штатах ожидают, что Зеленский утвердит план по Украине до четверга.

Ранее сообщалось, что председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин скептически оценил сведения о существовании детализированного плана урегулирования на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше