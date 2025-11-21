Politico: высокопоставленный чиновник в ЕС назвал план США по Киеву плохим

Высокопоставленный европейский чиновник, который изучил новый план Соединённых Штатов по урегулированию конфликта на Украине, назвал его «очень плохим», пишет Politico.
«Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил, что это очень плохой план», — говорится в сообщении.
Имя чиновника не указывается.
По данным Financial Times, Киев не согласен с рядом пунктов. В Британии не исключили, что украинская сторона и европейские государства не могут полностью отвергнуть план из-за страха испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом. При этом в Соединённых Штатах ожидают, что Зеленский утвердит план по Украине до четверга.
Ранее сообщалось, что председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин скептически оценил сведения о существовании детализированного плана урегулирования на Украине.