Politico: высокопоставленный чиновник в ЕС назвал план США по Киеву плохим

По данным Financial Times, Киев не согласен с рядом пунктов. В Британии не исключили, что украинская сторона и европейские государства не могут полностью отвергнуть план из-за страха испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом. При этом в Соединённых Штатах ожидают, что Зеленский утвердит план по Украине до четверга.