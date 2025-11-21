Ричмонд
В пятницу в Ростовской области синоптики прогнозируют потепление до +18 градусов

В Ростове воздух прогреется до +14 градусов 21 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 21 ноября, в Ростове-на-Дону ожидается потепление до +15 градусов, а по области воздух прогреется до +18. Об этом сообщают в региональьном Ростгидрометцентре".

— В Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, — уточнили синоптики. — Утром ожидается туман. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет +13 — +15 градусов.

Что касается всей Ростовской области, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами может пройти небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. В первой половине дня в отдельных районах на землю осядет туман.

— Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, по югу потеплеет до +18.

