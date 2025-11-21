Идеальный мужчина в 2025 году: кто такой Performative male и почему все женщины его хотят

До недавнего времени в обществе действительно доминировала модель мужчины, который «держит всё внутри». Это был почти культурный код: «Мужик не жалуется, не плачет, не сомневается». Женщины, даже если им хотелось тепла и диалога, как будто сами себе запрещали «лезть в душу» партнёру. Почему? Чтобы не показаться навязчивыми, чтобы «не раздражать», чтобы не задеть его чувство достоинства. Мужская эмоциональная закрытость была нормой, а попытка поговорить могла выглядеть странной или даже опасной: мало ли что в нём включится.