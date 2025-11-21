Новогодний подарок пожилым: в Госдуме снова заговорили о введении 13-й пенсии

Фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит законодательную инициативу о введении ежегодной 13-й пенсии, которую планируют выплачивать к Новому году. О этом ТАСС сообщил руководитель объединения Сергей Миронов.
Политик объяснил, что на фоне скромного размера пенсий и высокого уровня инфляции пожилые люди нуждаются в дополнительной материальной поддержке. Значительная часть и без того небольшого дохода, по его словам, тратится на коммунальные услуги и необходимые лекарства. После этих обязательных платежей у многих просто не остаётся средств на полноценное питание.
«С 2013 года мы ежегодно вносим предложение о 13-й пенсии, в ближайшее время вновь внесём такую инициативу», — заверил он.
Поэтому, подчеркнул депутат, требуется установить обязательную дополнительную выплату именно к новогодним праздникам, чтобы пенсионеры смогли порадовать себя и своих близких.
«Чтобы они могли себя побаловать, накрыть нормальный стол, купить подарки внукам», — добавил Миронов.
