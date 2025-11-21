Новогодний подарок пожилым: в Госдуме снова заговорили о введении 13-й пенсии

Политик объяснил, что на фоне скромного размера пенсий и высокого уровня инфляции пожилые люди нуждаются в дополнительной материальной поддержке. Значительная часть и без того небольшого дохода, по его словам, тратится на коммунальные услуги и необходимые лекарства. После этих обязательных платежей у многих просто не остаётся средств на полноценное питание.