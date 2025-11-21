Казанский съезд расширили в Нижнем Новгороде

По словам первого заместителя генерального директора МКУ «ГУММиД» Ильи Курапова, на участке обустроена дополнительная полоса в направлении Речного вокзала. В рамках работ подрядчик перенес опоры освещения, модернизировал светофорный объект и установил новые дождеприемники и ливневую канализацию. На дороге уже нанесена разметка, движение по ней осуществляется в полном объеме. В МКУ «ЦОДД» добавили, что участок Казанского съезда ранее был перегружен из-за слияния двух потоков транспорта — с Гребного канала и самого съезда. Низкая пропускная способность вызывала регулярные заторы.