Омичей пугают гриппом и зовут привиться

Жителям региона рассказали циркулирующих вирусах и продолжающейся иммунизации против гриппа.

Источник: Комсомольская правда

О профилактике ОРИ, гриппа и ходе иммунизации против гриппа в Омской области сообщает Управление Роспотребнадзора по Омской области. Омичей настоятельно призывают поучаствовать в прививочной кампании.

По данным лабораторного мониторинга в Омской области на текущий момент отмечена циркуляция вирусов негриппозной этиологии, вирусов гриппа А и вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим, сотрудники омского Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют жителям региона принять активное участие в прививочной кампании против гриппа. Вакцинация против гриппа проводится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю — М».

Управление Роспотребнадзора по Омской области напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является профилактическая прививка. По данным ведомства, по состоянию на 17 ноября 2025 года, в Омской области уже привито более 1 113 тысяч человек (94,2% от плана), в том числе более 300 тысяч детей.