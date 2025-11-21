Омичей пугают гриппом и зовут привиться

Управление Роспотребнадзора по Омской области напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является профилактическая прививка. По данным ведомства, по состоянию на 17 ноября 2025 года, в Омской области уже привито более 1 113 тысяч человек (94,2% от плана), в том числе более 300 тысяч детей.