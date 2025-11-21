Иркутская область присоединится ко Всероссийской неделе инклюзии

Иркутская область станет одним из регионов, где пройдут мероприятия по развитию инклюзии и повышению качества жизни людей с инвалидностью. Всего запланировано более 600 таких мероприятий по стране. Проект нацелен на формирование в обществе более глубокого понимания потребностей людей с ограничениями по здоровью и создание равных возможностей. Организаторы — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.
«Уже сейчас мы видим, как много событий, посвященных инклюзивному развитию, готовят практически по всей стране, какое разнообразие форматов демонстрируют регионы, некоммерческие и благотворительные организации, а также бизнес. 600+ мероприятий — этот масштаб превосходит наши ожидания и позволяет говорить о том, что Неделя станет по-настоящему заметным событием в жизни страны и позволит нам приблизиться к одной из важнейших наших целей — сделать общество более осведомленным и добрым в отношении людей с инвалидностью», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
В регионах проведут образовательные, спортивные и развлекательные программы. Так, в Иркутске будут работать выставки работ, созданные людьми с инвалидностью. Состоятся концерты, спортивные игры, пройдут мастер-классы и тренинги. Всего в регионе в рамках недели «Открыто для всех» запланировано проведение 28 мероприятий, сообщает пресс-служба областного Правительства.
«Для нас важно, что Иркутская область станет одной из площадок Всероссийского инклюзивного форума “Открыто для всех”. Активное участие в форуме подчеркивает наше стремление к созданию по-настоящему инклюзивного общества, где каждый человек может реализовать свой потенциал. Иркутская область активно работает над созданием комфортной среды для всех категорий граждан. Проведение форума на нашей территории — это не только признание наших достижений в этой сфере, но и большая ответственность. Уверен, что форум станет важным шагом в развитии инклюзивной среды, поможет объединить усилия всех заинтересованных сторон и выработать новые подходы к решению существующих задач», — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Ключевое событие года в области инклюзии объединяет широкий круг российских организаций и сообществ. Также активное участие в мероприятиях примут некоммерческие организации и инклюзивные мастерские. В их числе — авторы идей, вошедших в топ-100 Форума «Сильные идеи для нового времени». Календарь событий опубликован на сайте открытодлявсех.рф.