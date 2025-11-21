Иркутская область присоединится ко Всероссийской неделе инклюзии

«Для нас важно, что Иркутская область станет одной из площадок Всероссийского инклюзивного форума “Открыто для всех”. Активное участие в форуме подчеркивает наше стремление к созданию по-настоящему инклюзивного общества, где каждый человек может реализовать свой потенциал. Иркутская область активно работает над созданием комфортной среды для всех категорий граждан. Проведение форума на нашей территории — это не только признание наших достижений в этой сфере, но и большая ответственность. Уверен, что форум станет важным шагом в развитии инклюзивной среды, поможет объединить усилия всех заинтересованных сторон и выработать новые подходы к решению существующих задач», — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.